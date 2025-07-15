شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا بـ"الوفد" توصي بتشكيل لجنة لإدارة ملف انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعاً اليوم، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب، زجاء الاجتماع في إطار قرار اللجنة التنظيمية باستمرار انعقاد هذه الاجتماعات حتى انتهاء مجلس الشيوخ.

وأوصت الهيئة العليا بتشكيل لجنة تختارها الهيئة ولا يزيد أعضائها عن خمسة أعضاء لإدارة ملف انتخابات مجلس النواب بدءا من الترشيح داخل الحزب وعرضها على الهيئة العليا وصولاً إلى الاختيار والمشاركة في أي تنسيقات أو تحالفات إنتخابية وتمثيل الوفد بها.

كما أوصت الهيئة العليا بتكليف الدكتور ياسر حسان أمين صدوق الحزب المسئولية عنها خلال أسبوع بتقديم تقرير حول مصير مديونيات الوفد لدى الغير وتحديد المسئولية عنها خلال أسبوع من تاريخه.