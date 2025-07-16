الخارجية السورية دانت العدوان الإسرائيلي على دمشق والسويداء ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته

دانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق و السويداء، وقالت في بيان، حول "استهداف إسرائيل مؤسسات الدولة والاعتداء على سيادة سوريا": "ان الاعتداء الإسرائيلي السافر يأتي في سياق سياسة منهجة لإشعال التوتر وخلق الفوضى" .
وحملت "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته"، مؤكدة ان "سوريا ستحتفظ بكامل حقوقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل".
ودعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، واتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي".
