إيران تعلن إحلال أنظمة دفاعية جديدة بدلًا من المتضررة في الحرب

الدمام - شريف احمد - استبدلت إيران أنظمة دفاعها الجوي التي تضررت جراء الحرب مع إسرائيل في يونيو الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن مسؤول عسكري الأحد.ونقلت "ارنا" عن نائب مسؤول العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي قوله، إن "العدو الصهيوني حاول تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب، ولكن جرى استبدال الأنظمة المتضررة وإحلال أنظمة جديدة بجهود قواتنا المسلحة وجرى نشرها في مواقع محددة مسبقا".ولم يُحدِّد نوع المعدات أو متى استُبدلت.شنت إسرائيل هجومًا غير مسبوق على إيران في 13 يونيو، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران، مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية.استهدفت إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا منشآت نووية وعسكرية على وجه الخصوص، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني.يشمل نظام الدفاع الجوي الإيراني أنظمة مثل باور-373 وخرداد-15، مصنعة محليًا ومصممة لمواجهة الصواريخ والطائرات.وتسلمت إيران منظومة إس-300 الروسية في عام 2016، عقب إبرامها الاتفاق النووي في فيينا مع القوى الكبرى (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة) عام 2015.وبعد 12 يومًا من الحرب التي ردت خلالها إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 يونيو.