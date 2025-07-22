شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 234 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة، والفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية المصاحبة لها في باكستان إلى (234) شخصًا و(596) جريحًا منذ بدء موسم هطول الأمطار في (26 يونيو) الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية في بيان اليوم، أن بين الضحايا (79) رجلًا و(42) امرأة و(113) طفلًا، مضيفة أن الأمطار والسيول أدت كذلك إلى انهيار وتضرر نحو (826) منزلًا بشكل كامل أو جزئي.

وأكدت الهيئة أن عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة لا تزال مستمرة، إذ تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في أقاليم البلاد للتعامل مع الوضع الراهن.