اشار النائب حسن فضل الله خلال جلسة مجلس النواب للاستماع الى 3 وزراء اتصالات سابقين ودرس رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، الى أن "سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد ولكن للأسف هذه القوانين لم تمر في مجلس النواب".

كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: تقدمتُ باقتراحات لإلغاء المجلس الأعلى في قضايا محاكمة الوزراء والرؤساء ولم تُقرّ في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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