فضل الله من مجلس النواب: خطونا خطوة أساسية وهذه ليست نهاية المطاف ولسنا جهات إدانة لأحد

اشار ​النائب حسن فضل الله​ في تصريح من المجلس النيابي، الى أننا "خطونا خطوة أساسية في المجلس اليوم، وهذه ليست نهاية المطاف ولسنا جهات إدانة لأحد والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

واكد اننا "جادون وماضون في هذه الملفات حتى النهاية".