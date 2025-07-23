وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره الروسي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رسالة خطية، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.