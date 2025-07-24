شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو: إعلاميو مصر صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ73 على قيام ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال نقيب الإعلاميين إن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا عميقًا في تاريخ مصر المعاصر، حيث أنهت حقبة عصيبة شهدتها مصر من الظلم، ورفعت راية التحرر الوطني في وجه الاستعمار، ومهّدت الطريق أمام مرحلة جديدة من عمر الوطن.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن احتفال الدولة المصرية اليوم بهذه الذكرى العظيمة، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة والعالم، يتطلب منا استحضار روح ثورة يوليو في التكاتف والعمل المشترك.

وأوضح سعده أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية ضخمة في جميع القطاعات لتحقيق الحماية الاجتماعية، يعكس الروح الحقيقية لثورة 23 يوليو التي انحازت للطبقة المتوسطة والكادحين، وراهنت على الشعب باعتباره الركيزة الأساسية في بناء أي نهضة حقيقية.

وأثنى نقيب الإعلاميين على كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو، حيث إنها حملت رسائل طمأنة واضحة للشعب المصري بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق ومستقر، وأن كل ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من إنجازات في مختلف المجالات هو امتداد لروح يوليو، وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار سعده إلى أن خطاب الرئيس السيسي عكس إيمان الدولة بأهمية تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، ويمثل خارطة طريق لمواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية التي بدأت منذ سنوات لبناء مصر الحديثة.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته للرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو بأن إعلاميي مصر يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتكم الحكيمة، داعمين كل خطواتكم من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

