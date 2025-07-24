شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

كرم حزب الجبهة الوطنية خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة الغربية اليوم، 3 من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة.

وقال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم مرشحي الحزب في القائمة والفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025: "انطلاقًا من إيمان الحزب العميق بأهمية التفوق والتميز والابتكار، معلنا عن إطلاق الحزب مبادرة شاملة لدعم طلاب الثانوية العامة هذا العام، وتتضمن المبادرة المحاور التالية.

تشمل تقديم دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، توفير عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها قريبًا.

إلى جانب إطلاق مبادرة "اختار كليتك"، والتي تهدف إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال محتوى إرشادي يقدّمه نخبة من المتخصصين، وسيتم نشره عبر الموقع الرسمي للحزب.

وتقدم حزب الجبهة الوطنية مجددًا بالتهنئة الخالصة للطلاب الناجحين وأسرهم، مع أطيب التمنيات بالتوفيق في المرحلة المقبلة.