رسالة وقعها 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي: لاجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل

وقّع 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي رسالةً طالبوا فيها بـ"تحرّكٍ فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​غزة​".

واشاروا الى ان "أطفال غزة يموتون جوعا والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل". وطالبوا بـ"اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل".

كما دعوا لـ"تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد". واقترحوا "فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها".

واكدوا ان "التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة". واضافوا "نحتاج إلى تحرك عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في غزة للجوع والقتل"، مشددين على أن "لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة".