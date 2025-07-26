الارشيف / اخبار العالم

في 24 ساعة.. الأمن يضبط مخالفات بمخابز حرة ومدعمة ويصادر أطنان دقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط المخالفات والجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز (السياحية الحرة – المدعمة)، ضُبط خلالها قرابة 4 أطنان من الدقيق (أبيض – بلدي مدعم)، وذلك في إطار مكافحة تهريب السلع التموينية ومنع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، ويجري استمرار الحملات لضبط المخالفين والتأكد من الالتزام بالقوانين التموينية.

