مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات من منتظري المساعدات

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، إن 50 فلسطينياً قتلوا وأصيب المئات منذ فجر أمس، بينهم عدد من منتظري المساعدات، وذلك في هجمات إسرائيلية متفرقة في إطار الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً. وأفاد مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، بمقتل فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة «بني سهيلا» شرقي مدينة خان يونس، كما نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية شمالي المدينة.

وأعلن الدفاع المدني انتشال 12 قتيلاً من طالبي المساعدات، في محيط محور موراغ جنوبي خان يونس، جنوبي القطاع.

كما أطلق جنود إسرائيليون النار وقتلوا 16 فلسطينياً كانوا ينتظرون توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بحسب أطباء فلسطينيين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أمس.

وكان الفلسطينيون الـ 16 ينتظرون بالقرب من معبر «زيكيم» الشمالي شاحنات تحمل مساعدات إنسانية. وقال الأطباء، إن 300 شخص آخرين أصيبوا بجروح.

وفجر أمس، قتل 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة غزة.