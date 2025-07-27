حسين خليل وأرسلان استنكرا "الأعمال الإجرامية بالسويداء والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"

زار المعاون السّياسي للأمين العام لـ"​حزب الله​" حسين خليل، رئيس الحزب "الدّيمقراطي اللّبناني" ​طلال أرسلان​ في دارته في خلدة، حيث بحثا بآخر المستجدّات السّياسيّة والأمنيّة الّتي تمر بها المنطقة و​لبنان​ وسوريا.

وتوقّف الجانبان بحسب بيان "حزب الله"، عند "الأحداث الأليمة الّتي حصلت في محافظة ​السويداء​"، مؤكّدَين "حق كل المكوّنات السّوريّة في أن تكون محميّةً في بلادها، وشريكةً في الحكم وإدارة البلد". وأعربا عن استنكارهما "الأعمال الإجراميّة الشّنيعة والقتل المروّع في السّويداء وجوارها، الّذي يُغذي روح الفتنة والتناحر في المنطقة، ولا يخدم إلّا المخطّط الصّهيوني العدواني".

وأبديا استنكارهما "الاعتداءات الإسرائيليّة الإجراميّة اليوميّة على لبنان أرضًا وشعبًا ومنشآت"، مطالبَين الدولة اللبنانية بجميع أركانها "القيام بكل ما يلزم داخليًّا وخارجيًّا لِوضع حدّ لهذه الأفعال الإجراميّة".

كما أعربا عن إدانتهما "العدوان الصّهيوني الغادر بحق ​الشعب الفلسطيني​ المظلوم في غزة والضفّة، وسياسة التجويع القاتل، في أبشع مجزرة تُرتكب في هذا القرن، بِهدف تهجير الشّعب الفلسطيني من أرضه ووطنه".