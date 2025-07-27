أبي المنى تواصل مع الهجري: نسعى لمضاعفة الجهود لتثبيت وحدة الجبل وصون منعته

أعلن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحّدين الدّروز، أنّه "جرى تواصل بين شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​ والشّيخ ​حكمت الهجري​، تناول مجريات الأمور الرّاهنة على مختلف المستويات".

وأشار في بيان، إلى أنّ "أبي المنى قدّم للهجري خلال الاتصال بينهما التعازي بالشّهداء، متمنّيًا للجرحى والمصابين الشّفاء العاجل، ومؤكّدًا له السّعي الدّؤوب للمساعدة في تأمين مستلزمات الحياة للأهل في مدينة ​السويداء​ ومناطقها، من خلال الخطوات الّتي اتخذتها مشيخة العقل والمجلس المذهبي أخيرًا لدعم أهالي السّويداء، وكذلك لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت وحدة الجبل وصون منعته والحفاظ على هويّته الأصيلة، وتوازيًا مع السّعي الدّؤوب لتوفير الاستقرار؛ من خلال التواصل المستمر مع الجهات الدّوليّة المؤثّرة عبر سفاراتها في ​لبنان​".

ولفت المكتب إلى أنّ "أبي المنى تلقّى أيضًا اتصالات من كبار شيوخ العشائر العربيّة، تم خلالها تبادل التأكيد على عمق العلاقة الّتي تربط الموحّدين الدّروز والعشائر، وعلى ضرورة التعاون لطيّ صفحة الأسى ومنع الاعتداء ووأد الفتنة"، موضحًا أنّ "ضمن السّياق نفسه، تلقّى أبي المنى اتصالات من بعض كبار شيوخ العشائر من سوريا، في إطار السّعي لإنهاء الصّدامات والأحداث وتوفير الاستقرار واستعادة الثّقة".