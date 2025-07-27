قوى الامن: توقيف مطلوبين خطيرين على متن دراجة آلية مسروقة في خلدة

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه بتاريخ 25-07-2025 توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصين مجهولين بأعمال ​سرقة​ ونشل ضمن نطاق محافظتي جبل لبنان وبيروت. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة في محلّة مثلّث خلدة، من رصدهما وتوقيفهما على متن دراجة آلية نوع ‏GR‏ لون أسود دون ‏لوحات، مسروقة بتاريخ 22-7-2025 من محلّة الدكوانة- تمّ ضبطها، وهما كلّ من:

- ف. ح. (مواليد عام2000، لبناني)

- م. أ. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

وقد تبين أنّ الأوّل من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، نشل ومخدّرات وهو مطلوب بموجب/ 15/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة وإطلاق نار، والثاني من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وخطف، ومطلوب بجرم سرقة ونقل أسلحة وذخائر حربية. و‏بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وأنّهما يتعاطيان المخدّرات. و‏أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدرّاجة المضبوطة القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختصّ.