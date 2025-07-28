رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ترامب في اسكتلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مضمار غولف في اسكتلندا.

وسيستقبل الرئيس الجمهوري البالغ من العمر 79 عاما كير ستارمر في منتجع تورنبري الفاخر الواقع في جنوب غرب اسكتلندا حيث يقيم خلال زيارته التي تتضمن شقين خاصا ورسميا.

وعشية ذلك، التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ترامب في المكان نفسه حيث توصلا لاتفاق جمركي نص على فرض رسوم جمركية أميركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة.

والاثنين يتوقع أن يكرس ترامب وسترامر جزءا كبيرا من محادثاتهما للوضع في غزة، وفقا لرئاسة الحكومة البريطانية.

على جبهة العلاقات التجارية، يسعى ستارمر إلى تحقيق بعض التقدم مع الرئيس الأميركي. وقال ترامب لدى وصوله الجمعة إلى اسكتلندا، إن اللقاء مع كير ستارمر سيكون "احتفاليا"، عقب الاتفاق التجاري الذي أُبرم في مايو مع بريطانيا، والذي ينص على خفض الرسوم الجمركية على منتجات بريطانية.

وقال لصحافيين الأحد "إنه اتفاق جيد"، مشيدا برئيس الوزراء البريطاني ومضيفا أنه "يقوم بعمل جيد".

وفي مقابل خفض الرسوم، تعهدت بريطانيا فتح أسواقها أكثر أمام منتجات أميركية.