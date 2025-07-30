وزارة البترول المصرية: إطفاء حريق على سفينة حاويات تابعة لإم.إس.سي

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم إخماد حريق اندلع على متن سفينة الحاويات "بومبا" التابعة لشركة النقل البحري إم.إس.سي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد، وذلك دون وقوع إصابات.
وقالت في بيان، نقلته وكالة "رويترز" : "أسفرت الجهود المشتركة عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة بعيدا عن مناطق التشغيل والممرات الحيوية للملاحة".
وأكدت أن "الحريق اندلع في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها في المجرى الملاحي".
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