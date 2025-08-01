رئيسة المكسيك تحدث مع دونالد ترامب: تجنّبنا زيادة الرسوم الجمركية وحصلنا على 90 يومًا للتوصل لاتفاق

أعلنت رئيسة ​المكسيك​ كلوديا شينباوم (Claudia Sheinbaum Pardo) "أنّنا أجرينا اتصالًا هاتفيًّا جيّدًا جدًّا مع الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، مشيرةً إلى "أنّنا تجنّبنا زيادة ​الرسوم الجمركية​ الّتي تمّ الإعلان عنها الجمعة، وكسبنا 90 يومًا للتوصّل إلى اتفاقيّة طويلة الأمد من خلال الحوار"، وذلك بعدما مدّدت الولايات المتحدة رسومها الجمركيّة الحاليّة على المنتجات المكسيكيّة لمدّة 90 يومًا، عقب تهديدها الدّولة المجاورة بزيادة قدرها 30%.

وتُعدّ الولايات المتحدة الشّريك التجاري الرّئيسي للمكسيك، ويرتبط البلدان إلى جانب كندا باتفاقيّة التجارة الحرّة لأميركا الشّماليّة. وقد نجحت المكسيك حتّى الآن في تجنّب فرض رسوم جمركيّة عامّة بنسبة 30% على صادراتها، إلّا أنّ قطاع السّيّارات لديها سيحضع لرسوم جمركيّة بنسبة 25%.