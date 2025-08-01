أفادت مصادر مطلعة لقناة "المنار"، بأنّ "مواعيد حزب الله عند رئيس الجمهورية جوزاف عون وعند قائد الجيش العماد رودولف هيكل كانت محددة قبل كلام الرئيس عون بمناسبة عيد الجيش"، في إشارة إلى لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع الرئيس عون ولقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش.
وكشفت أنّ "موقف حزب الله خلال اللقاءين كان واضحًا وثابتًا: حزب الله يعلم حجم الضغوط ويُناقش"، وذلك بشأن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
وأضافت مصادر "المنار": "الاساس بالنسبة إلى حزب الله عدم تنازل لبنان لمصلحة اسرائيل، وما الذي يدفع لبنان في مثل هذه اللحظة حيث باب الحوار كان مفتوحا إلى اتخاذ قرار حساس من دون مقدمات تفرضه باستثناء الضغوط الأميركية والعربية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "المنار": موقف حزب الله في اللقاءين مع عون وهيكل كان واضحًا وثابتًا بأنّه يعلم حجم الضغوط ويُناقش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.