فيدان التقى وفدًا من "حماس": تركيا ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من غزة

التقى وزير الخارجيّة التركيّة ​هاكان فيدان​، وفدًا من حركة "حماس" يترأسه محمد درويش، في إسطنبول.

وأشارت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "الأناضول" التركيّة، إلى أنّ "وفد "حماس" قال إنّ كميّة المساعدات الّتي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى ​قطاع غزة​، بعيدة تمامًا عن سدّ حاجة الفلسطينيّين في القطاع".

من جهته، لفت فيدان بحسب المصادر، إلى "استمرار إسرائيل في سياسات الإبادة الجماعيّة، من خلال تجويع الفلسطينيّين في غزة"، مؤكّدًا أنّ "هذا النّهج لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يُعدّ مؤشّرًا على أنّها لا تتّبع موقفًا جدّيًّا بخصوص مساعي وقف إطلاق النّار".

وركّز على أنّ "إسرائيل تهدف من خلال إطالة مفاوضات وقف إطلاق النّار، لكسر مقاومة الفلسطينيّين في غزة، وإرغامهم على ترك ديارهم"، مشدّدًا على "رفض ​تركيا​ القاطع لهذه الخطوات"، ومؤكّدًا "دعمها استمرار المفاوضات"، بحسب المصادر.

وأوضح فيدان أنّ "تصاعُد ضغوط الرّأي العام الدّولي، دفع لتزايد اعتراف البلدان بدولة فلسطين، وزيادة عزلة إسرائيل يومًا بعد يوم"، معلنًا أنّ "تركيا ستواصل دعمها للقضيّة الفلسطينيّة بأقوى الأشكال".