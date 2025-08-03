أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أنه "لا يمكن لإسرائيل خوض حرب إذا لم تدعمها أغلبية الشعب وتؤمن بأهدافها وتثق بقيادتها"، معتبرا أن "لا شيء من هذه الشروط متحقق الآن والوقت حان ل​إنهاء الحرب​ وإعادة الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: لا يمكن لإسرائيل خوض حرب إذا لم تدعمها أغلبية الشعب وتؤمن بأهدافها وتثق بقيادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.