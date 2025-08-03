اخبار العالم

لابيد: لا يمكن لإسرائيل خوض حرب إذا لم تدعمها أغلبية الشعب وتؤمن بأهدافها وتثق بقيادتها

لابيد: لا يمكن لإسرائيل خوض حرب إذا لم تدعمها أغلبية الشعب وتؤمن بأهدافها وتثق بقيادتها

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أنه "لا يمكن لإسرائيل خوض حرب إذا لم تدعمها أغلبية الشعب وتؤمن بأهدافها وتثق بقيادتها"، معتبرا أن "لا شيء من هذه الشروط متحقق الآن والوقت حان ل​إنهاء الحرب​ وإعادة الأسرى".

