الحرب الروسية الأوكرانية تستهدف البنى التحتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم، وفوق مياه البحر الأسود، وفي وقت سابق أمس، أعلنت الوزارة إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية في مناطق جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

مقتل العشرات

أفاد مصدر أمني روسي بأن «عشرات المدنيين قتلوا بهجمات المسيرات الأوكرانية والإعدامات الميدانية على أيدي نازيي كييف في مدينة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك قبل تحريرها مؤخرا».

وأضاف المصدر: «سجلت أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في تشاسوف يار... عشرات الأشخاص قتلوا. ظروف الوفاة متنوعة، منها بسبب الاشتباكات المباشرة، أو هجمات الطائرات المسيرة».

وتابع: «كما لقي مدنيون حتفهم خلال الأشهر الأولى في عمليات إعدام ميدانية، لكن الغالبية العظمى من الضحايا سقطوا نتيجة ضربات الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 31 يوليو الماضي تحرير السيطرة على تشاسوف يار الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، بعد معارك استمرت لأكثر من عام.

قصف متبادل وقتلى للطرفين

قتل 3 أشخاص ليلة الإثنين في هجمات روسية على منطقة زاباروجيا بجنوب شرقي أوكرانيا، وفقا للحاكم العسكري إيفان فيدوروف.

وكتب فيدوروف على تطبيق تليغرام أن الهجوم استهدف بلدة ستيبنوهيرسك وتسبب في مقتل رجلين (40 عاما و50 عاما) وامرأة (50 عاما)، مضيفا أن منازل خاصة دمرت أيضا.

وتقع ستيبنوهيرسك على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة مع روسيا التي تركز حملتها العسكرية بشكل كبير على الأراضي الشرقية والجنوبية لأوكرانيا.

من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، إمس الإثنين، إن وحداتها دمرت خلال الليل 61 طائرة مسيرة أوكرانية بينها 6 فوق منطقة فولغوغراد جنوبي روسيا.

وقال مسؤول عسكري روسي إن الهجوم الأوكراني كان ضخما واستهدف البنية التحتية للطاقة والنقل.

أضرار البنية التحتية

وأفادت الإدارة الإقليمية الروسية بأن الهجوم ألحق ضررا بخط كهرباء وتسبب في اندلاع حريق بمبنى محطة للسكك الحديد في فولغوغراد القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

كما سقطت طائرة مسيرة لم تنفجر على قضبان السكك الحديد بالقرب من محطة قطار أرشيدا، لكن لم يُبلغ عن أي أضرار لحقت بالسكك.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن رحلات قطارات في المنطقة أجّلت، في حين قالت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) إن المطار الإقليمي لمدينة فولغوغراد -التي تعتبر المركز الإداري لمنطقة فولغوغراد الأوسع- شهد تعليق رحلاته لبضع ساعات قبل أن تستأنف لاحقا.

