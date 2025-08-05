الجيش الإسرائيلي: اختبار صفارات إنذار اليوم في ريحانية ويفطح وكفار بلوم في شمال اسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية ستُجري اليوم، سلسلة من ​اختبارات صفارات الإنذار​ في مناطق مختلفة شمال البلاد.

وبحسب البيان، من المقرر أن يُفعل نظام الإنذار في بلدة ريحانية عند الساعة 11:05، وفي كيبوتس يفطح عند الساعة 12:05، وفي كيبوتس كفار بلوم عند الساعة 13:05.

وأشار الجيش إلى أنه في حال تم تفعيل إنذار حقيقي، ستُسمع صفارة إضافية، وسيتم بث التحذير بشكل متزامن عبر تطبيق الجبهة الداخلية ووسائل إنذار أخرى.

ودعت قيادة الجبهة الداخلية السكان إلى متابعة التحديثات، مشيرة إلى إمكانية الحصول على معلومات إضافية عبر مركز الطوارئ.