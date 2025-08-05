العثور على بقايا 32 جثة مقطعة الأوصال داخل منزل مهجور في المكسيك

أعلن مكتب المدّعي العام في ولاية غواناخواتو المكسيكيّة، أنّه عُثر الأسبوع الماضي على بقايا 32 جثة مقطّعة الأوصال، داخل أكياس بلاستيكيّة أثناء عمليّة تفتيش منزل مهجور في إيرابواتو، في إطار تحقيق بقضيّة أشخاص مفقودين.

وأوضح في بيان، أنّه تمّ التعرّف بالكامل على هويّات 15 ضحيّة، والعمل جار لاستكمال التعرّف على بقايا الضّحايا.

وفي أيّار الماضي، عُثر على 17 جثّة في منزل مهجور آخر في إيرابواتو "في مراحل مختلفة من التحلّل"، وفقًا لمكتب المدّعي العام.

مع الإشارة إلى أنّ في عام 2024، تصدّرت غواناخواتو مجدّدًا قائمة الولايات المكسيكيّة الأكثر عنفًا، إذ سُجّلت فيها 3151 جريمة قتل، أي ما يعادل 10,5% من إجمالي ما سُجّل في ولايات البلاد الـ32، وفقًا للأرقام الرّسميّة.