بن غفير: إذا قررنا احتلال غزة فعلى رئيس الأركان التنفيذ

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، الى أنه "على رئيس الأركان أن يوضح بجلاء أنه سيمتثل كليا لأوامر المستوى السياسي حتى لو تقرر احتلال قطاع غزة".

واعتبر بن غفير أنه "على رئيس الأركان أن يعلن بوضوح التزامه بتعليمات المستوى السياسي".

ويرتقب أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم اجتماعاً من أجل بحث مسألة التوسع في غزة، واحتلال القطاع بشكل كامل، فضلا عن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش بشأن "كيفية تحقيق أهداف الحرب".

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الأجهزة الأمنية تعارض توسيع القتال في مناطق لم ينشط فيها الجيش من قبل خشية المساس بالأسرى".