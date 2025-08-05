هونغ كونغ سجلت أعلى معدل يومي لتراكم الأمطار لشهر آب منذ 1884

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ، أن "المدينة سجّلت الثلاثاء أعلى معدل يومي لتراكم الأمطار لشهر آب منذ العام 1884 بعدما صدر تحذير على أعلى درجة من العواصف للمرة الرابعة في غضون ثمانية أيام".
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني "حتى الساعة الثانية بعد الظهر، سُجّل هطول 355,7 مليمترا من الأمطار في مقر المرصد اليوم، وهي كمية تحطّم الرقم القياسي اليومي الأعلى لتراكم الأمطار المسجّل في شهر آب منذ العام 1884".
