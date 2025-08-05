الكرملين: للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين

اشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، معلقًا على شراء الهند للنفط الروسي، الى أن "للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين".
واوضح بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدًا لصادرات الطاقة الروسية، اننا "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".
وأضاف بيسكوف أن "مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية"، لافتا الى اننا "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".
