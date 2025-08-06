أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في ​غزة​ بمقتل 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين، نتيجة انقلاب شاحنة مساعدات فوق جمع من المدنيين وسط القطاع. وأوضح المكتب أن الشاحنة انقلبت بعد أن أجبرها الجيش الإسرائيلي على المرور عبر طريق غير آمنة، ما أدى إلى وقوع الحادث وسقوط هذا العدد من الضحايا.

كانت هذه تفاصيل خبر 20 قتيلا وعشرات الجرحى جراء انقلاب شاحنة مساعدات وسط قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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