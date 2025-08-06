يديعوت أحرونوت: خلاف في قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تكثيف الغارات على غزة

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "خلاف في قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تكثيف الغارات على غزة"، مشيرة الى ان "قائد سلاح الجو يرفض تنفيذ مطالب لواء الجنوب بتكثيف الضربات الجوية على غزة".

وفي وقت سابق امس، اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيايمين نتانياهو، أن "رئيس الوزراء عقد مناقشة أمنية لـ3 ساعات عرض خلالها رئيس الأركان الخيارات لمواصلة الحملة في غزة".

واشار الى ان "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية".