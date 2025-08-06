السفارة الأميركية نفت خبرًا انتشر بشأن تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان

نفت السفارة الأميركية، عبر فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام، خبرًا انتشر حول تحذيرها من السفر إلى ​لبنان​ ودول أخرى في المنطقة "بسبب تزايد المخاطر الامنية".

وقالت إنّ التحذير قديم ولم تصدر تحذيرًا مماثلًا في الآونة الأخيرة.