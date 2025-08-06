نفت السفارة الأميركية، عبر فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام، خبرًا انتشر حول تحذيرها من السفر إلى لبنان ودول أخرى في المنطقة "بسبب تزايد المخاطر الامنية".
وقالت إنّ التحذير قديم ولم تصدر تحذيرًا مماثلًا في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية نفت خبرًا انتشر بشأن تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.