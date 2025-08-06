الارصاد الجوية: كتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من غدا

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية ان "طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى غد الخميس حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية, كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال ٤٠ درجة بقاعاً مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات في ساعات الصباح الاولى بشكل خاص".

واضافت ان "طقس السبت غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة القصوى في الداخل وعلى الجبال بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود الـ5 درجات و تتخطى ال٤٠ درجة بقاعاً و ارتفاع محدود على الساحل بحيث تصبح ضمن معدلاتها مع رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر".