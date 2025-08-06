محافظ الجنوب عرض مع السفير الفرنسي الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل ​محافظ الجنوب​ منصور ضو صباح اليوم في مكتبه في سراي صيدا السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية ، على راس وفد ضم مستشار السفير للشؤون العسكرية هنري سينومان ،ومسؤول البروتوكول زاهر ابي راشد

وتناول الجانبان خلال اللقاء الذي كان الاول للسفير ماغرو مع المحافظ ضو، الاوضاع في لبنان والمنطقة .