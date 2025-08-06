زيلينسكي: على أميركا وأوروبا ومجموعة السبع زيادة الضغط على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، "​أميركا​ و​أوروبا​ و​مجموعة السبع​" إلى زيادة الضغط على ​روسيا​، لإجبارها على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده منذ 2022، وذلك بعيد وصول الموفد الأميركي ​ستيف ويتكوف​ إلى موسكو.

واعتبر زيلينسكي، في تصريح، أنّ الكرملين "لن يسعى فعليا إلى إنهاء الحرب إلا عندما يشعر بضغط كاف".

وفي وقت سابق، وصل ستيف ويتكوف، إلى موسكو حيث يلتقي القيادة الروسية، قبيل أيام من انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لروسيا لوقف هجومها في أوكرانيا.

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا في موسكو، لكن الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأميركي الموكل مهمات عدة في العالم، لم تسفر عن أي نتيجة.

وتأتي الزيارة في ظلّ احتدام العلاقات بين موسكو وواشنطن إثر قرار ترامب الجمعة نشر غواصتين نوويتين عقب سجال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف.

وتأتي هذه التطوّرات فيما أمهل الرئيس الأميركي روسيا حتّى يوم الجمعة، لإنهاء الحرب في أوكرانيا تحت طائلة التعرّض لعقوبات جديدة لم يحدّدها.