الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال "عنصر في حزب الله" في البقاع مساء أمس

زعم الجيش الإسرائيلي، اغتيال "عنصر في حزب الله" في منطقة البقاع مساء أمس.
وادّعى بأنّ عنصر حزب الله "حسام قاسم غراب عمل من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه عناصر في سوريا خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة الجولان"، كما زعم أيضًا بأن أنشطة غراب شكلت "تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها".
ولفت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل"، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب، في ظل خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأمس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة بريتال أدت إلى سقوط شهيد".
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