أفاد مراسل الخليج 365 في البقاع، عن مقتل أحد كبار المطلوبين بتجارة الممنوعات، وذلك إثر مداهمات نفذها ​الجيش اللبناني​ في ​حي الشراونة​- ​بعلبك​، وقد استخدم خلالها طائرة مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة في المنطقة. ويأتي ذلك في إطار عمليات أمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين.

كانت هذه تفاصيل خبر ​الخليج 365​ : مقتل أحد كبار المطلوبين في حي الشراونة- بعلبك إثر مداهمات للجيش استخدم خلالها طائرة مسيّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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