العثورعلى جثة شاب قضى بطلق ناري داخل منزل شقيقه في عكار العتيقة

عثر على الشاب ر. م. ر البالغ من العمر 18 عاماً جـثة مصاباً بطلق ناري داخل منزل أحد أشقائه في بلدة عكار العتيقة - محلة الطويلة. وقد نُقلت الجثة إلى مستشفى السلام في القبيات، وبوشرت التحقيقات بناء على اشارة القضاء.

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