وزارة الدفاع الإسرائيلية: نعالج حاليًا نحو 80 ألف مصاب من الجيش

أعلن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، "أننا ننعالج حاليًا نحو 80 ألف مصاب من الجيش"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأوضح القسم أنّ "هناك 26 ألفًا من مصابي ​الجيش الإسرائيلي​ يعانون اضطرابات نفسية"، معتبرة أنّ "عدد مصابي الجيش وتفشي الانتحار تحد وطني كبير".

وسبق وأن نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيقات للجيش الإسرائيلي، بأنّ معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالحرب على ​غزة​ ومواجهة صعوبات البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال.

وأشارت تحقيقات الجيش الإسرائيلي إلى أن 16 جنديًا انتحروا منذ بداية العام الحالي، 4 منهم انتحروا في تموز الماضي، في حين يخشى الجيش من انتشار الظاهرة، وقد عبّر عن قلقه إزاء زيادة عدد الجنود الذين انتحروا خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.