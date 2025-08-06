النشرة: انقلاب آلية للجيش على أوتوستراد حبوش وفرق الإسعاف عملت على نقل المصابين

افاد مراسل الخليج 365 في الجنوب بأن "آلية تابعة للجيش اللبناني تعرضت لحادث انقلاب على أوتوستراد حبوش – النبطية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العسكريين".

وعلى الفور، حضرت فرق جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" إلى المكان، وباشرت بنقل المصابين إلى المستشفيات.