افاد مراسل الخليج 365 في الجنوب بأن "آلية تابعة للجيش اللبناني تعرضت لحادث انقلاب على أوتوستراد حبوش – النبطية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العسكريين".
وعلى الفور، حضرت فرق جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" إلى المكان، وباشرت بنقل المصابين إلى المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انقلاب آلية للجيش على أوتوستراد حبوش وفرق الإسعاف عملت على نقل المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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