ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في ايلول ما لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية بغزة

اشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الى انه علينا أن نبذل كل ما في وسعنا، لتخفيف الوضع المروع على الأرض في غزة.
ولفت ستارمر في تصريح له، الى اننا بحاجة إلى إمداد قطاع غزة بكميات كبيرة من المساعدات، ويجب ألا يكون لحماس أي دور في حكم فلسطين وعليها إطلاق سراح الرهائن فورا.
واردف "أشعر بالاشمئزاز إزاء معاناة سكان غزة"، وتابع: "بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في أيلول ما لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية بغزة".
