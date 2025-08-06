لقاء سويسري - أميركي لبحث الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقت رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر-سوتر، يوم الأربعاء في واشنطن، ممثلي قطاع الأعمال السويسري، وذلك قبيل محادثات مقررة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في إطار زيارة غير مدرجة مسبقًا على جدول الأعمال، تهدف إلى تجنّب فرض زيادات مفاجئة في الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية.

وتواجه سويسرا، الواقعة في جبال الألب، رسوما جمركية جديدة بنسبة 39% على عدد من صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الخميس، وهي من بين أعلى النسب المفروضة ضمن الحزمة الجديدة من الرسوم التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيقها على عشرات الاقتصادات حول العالم.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة السويسرية، فقد سارع كل من كيلر-سوتر ووزير الاقتصاد غي بارميلان إلى العاصمة الأميركية «لتيسير اجتماعات مع السلطات الأميركية في فترة زمنية قصيرة، وإجراء محادثات تهدف إلى تحسين وضع الرسوم الجمركية».

ووصل المسؤولان السويسريان صباح الأربعاء إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية، لعقد لقاء مع وزير الخارجية ماركو روبيو، في ظل تأكيد البيت الأبيض عدم وجود اجتماع مقرر مع الرئيس ترامب في الوقت الحالي، رغم تهديده في أبريل الماضي بفرض رسوم بنسبة 31% على السلع السويسرية.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الوفد السويسري سيلتقي بكبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين خلال هذه الزيارة.

وكانت واشنطن قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة محدثة للرسوم الجمركية المقررة على العديد من الشركاء التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس. وتشير القائمة إلى ارتفاع الرسوم على السلع السويسرية إلى 39%، وهي نسبة تتجاوز بكثير تلك المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، والتي تبلغ حوالي 15%.

وفي مقابلة مع شبكة «CNBC»، صرّح الرئيس ترامب الثلاثاء بأنه التقى مؤخرًا بمسؤولين سويسريين، وتحدث إلى كيلر-سوتر، قائلاً: «المرأة كانت لطيفة، لكنها لم تكن مهتمة بالاستماع».

ولا تشمل موجة الرسوم الأميركية المرتقبة القطاعات الخاضعة لتحقيقات تجارية منفصلة، مثل قطاع الأدوية، الذي يمثل مكونًا رئيسيًا في الصادرات السويسرية. إلا أن ترامب أشار إلى إمكانية فرض رسوم جديدة على واردات الأدوية هذا الأسبوع، تبدأ بنسبة منخفضة مع احتمال زيادتها لاحقًا لتصل إلى 250%.