الصحة: سقوط شهيد واصابة شخصين في حصيلة محدثة للغارة على دير سريان

افاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في بيان بأن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح".

