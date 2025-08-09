كوهين: ماكرون الوقح يحارب الله وعليه تجهيز نعشه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقا حول تهديدات بالقتل وجهها الحاخام الناطق بالفرنسية دافيد دانيال كوهين ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الجمعة عن النيابة العامة قولها: "الحاخام الناطق بالفرنسية دافيد دانيال كوهين وجه تهديدات بالقتل لإيمانويل ماكرون في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب الثلاثاء. وقد فُتح تحقيق بخصوص 'تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية'".

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق جاء بمبادرة من وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو. ووفقا للمعلومات، فإن الحاخام يعيش على الأرجح في إسرائيل.

وفي مقطع فيديو مدته 37 دقيقة، صرح كوهين قائلا: "على هذا الرئيس الفرنسي.. أن يُجهز لنفسه نعشاً، سيُظهر له الله معنى أن يكون بهذه الوقاحة، وأن يُريد الإدلاء بتصريحات تُخالف الله".

وقال كوهين إن ماكرون، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي حددتها الحكومة الفرنسية في سبتمبر (أيلول)، يعبر عن " معاداة سامية عميقة " و"يعلن الحرب على الله".

يذكر أن ماكرون كان قد أعلن في 25 يوليو (تموز) أن باريس ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مؤكدا أنه أرسل خطابا بهذا التعهد إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

