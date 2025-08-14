ترامب يدلي بتصريحات عن قمته غدا مع بوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن قمته المرتقبة غدا الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في محاولة لإنهاء أزمة أوكرانيا.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع إذاعة (فوكس نيوز) الأميركية، إنه يعتقد بأن بوتين سيبرم اتفاقا. لكنه أكد "لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" في الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.

وأضاف الرئيس الأميركي "قد تكون هناك عقوبات إذا لم تحل الأزمة".

وأكد الرئيس الجمهوري أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا على أي حال بعد القمة، مضيفا "لا أعرف إذا كنا سنعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أم لا".

وتوقع ترامب أن يحصل "تبادل بشأن الحدود".

وأوضح أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسأتصل بـ(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والزعماء الأوروبيين بعد ذلك"، مؤكدا أنه "إذا سار اجتماع ألاسكا على نحو سيء، فلن أتصل بأحد".

وذكر ترامب أنه يفكر في ثلاثة مواقع لعقد اجتماع ثان مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس الأميركي أن أي اتفاق بشأن الأزمة في أوكرانيا سيبرم في قمة ثلاثية تجمعه بنظيريه الروسي والأوكراني، على أن تعقد بعد اللقاء المرتقب غدا.

وقال ترامب "اللقاء الثاني سيكون مهما للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقا خلاله. لا أريد أن أستخدم عبارة +تقاسم+ الأشياء. لكن تعلمون أنه، إلى حد ما، هذا ليس مصطلحا سيئا".