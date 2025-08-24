قتلى مع استمرار هطول أمطار غزيرة في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - اجتاحت أمطار غزيرة أجزاء من باكستان، مما أدى إلى غرق الشوارع وإلحاق أضرار بالمنازل ومقتل سبعة أشخاص على الأقل في مدينة ديرا إسماعيل خان.

وفي العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبيندي، تسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي استمر لساعات في حدوث فيضانات عارمة في الجداول والمصارف. وغمرت المياه منطقة بهارا كاهو ودخلت المياه إلى المتاجر والمنازل وتقطعت السبل بالمركبات، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وكانت السلطات الباكستانية قد حذرت يوم الخميس الماضي من حدوث فيضانات فى المناطق الحضرية، فيما تستعد البلاد لمواجهة هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، بينما لا تزال تكافح لإزالة أثار الأمطار الموسمية السابقة.