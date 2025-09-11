تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - جرى بعد ظهر اليوم الخميس، تعليق بعض خدمات القطار فائق السرعة بصورة مؤقتة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على طوكيو والمناطق المجاورة لها. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية القول، إن ما يقرب من 100 ملليمتر من الأمطار هطلت على حي سيتاجايا في طوكيو خلال ساعة واحدة، حتى الساعة 0230 بعد ظهر اليوم.

ومن جانبها، أعلنت شركة "جيه آر توكاي" عن توقف خدمات قطارات "شينكانسن" بين محطة شيناجاوا في طوكيو ومحطة شين-يوكوهاما في مقاطعة كاناجاوا المجاورة، بصورة مؤقتة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على كاواساكي القريبة.