محدث: البرتغال تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، مساء الأحد 21 أيلول / سبتمبر 2025 ، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، أن قرار الاعتراف يأتي انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي وجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي أيضًا كرد فعل على "التطور المقلق للنزاع"، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية.

وينضم هذا القرار إلى سلسلة من الاعترافات الأوروبية والدولية المتوقعة هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تتخذ عدة دول أخرى، من بينها بريطانيا وفرنسا، خطوات مماثلة في محاولة لإعادة الزخم للمسار السياسي القائم على حل الدولتين.

الرئيس عباس يرحب

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، بإعلان وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، مساء اليوم الأحد، اعتراف البرتغال رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.

وقال وزير الخارجية البرتغالي، في تصريح للصحفيين في نيويورك، عشية الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا القرار "هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء يوم 18 سبتمبر".

وأضاف أن البرتغال "تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم".

وأشاد الرئيس باعتراف البرتغال بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس أن اعتراف البرتغال بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سي فتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وشدد الرئيس على أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين.

الخارجية تعقب

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتراف جمهورية البرتغال الصديقة بدولة فلسطين، واعتبرته قرارا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وأعربت الوزارة عن شكرها للبرتغال، رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدة حرص دولة فلسطين على بناء أمتن وأقوى العلاقات الثنائية مع البرتغال، وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة.

وطالبت في الوقت ذاته الدول التي لم تعترف بعد، بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، وحثتها على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض، وفقا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

