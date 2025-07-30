شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الفنان الكبير لطفي لبيب عن 77 عامًا بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

غيب الموت صباح اليوم الخميس الفنان المصري القدير لطفي لبيب عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أكده الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ورغم محاولات العلاج المستمرة، فارق لبيب الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث تعرض لنزيف في الحنجرة أدى إلى التهاب رئوي حاد، ما أدخله في حالة حرجة داخل غرفة العناية المركزة، انتهت بوفاته.

وحددت أسرته تشييع الجنازة ظهر الجمعة من كنيسة مار مرقس كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة، وسط حالة حزن عميقة في الأوساط الفنية والشعبية.