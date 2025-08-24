شكرا لقرائتكم خبر عن يمتلك أفضل عيادة لعلاج العيون في أوروبا...الطبيب اليمني المهاجر الذي تخرج من جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في زمن تتكالب فيه الصعاب على الشباب العربي وتتضاءل فرص النجاح، تبرز قصة الدكتور نشوان عبد الحميد السبئي كشعاع أمل متألق.

هذا الطبيب اليمني الذي غادر بلاده حاملاً معه شهادته من جامعة صنعاء وطموحاته الكبيرة، استطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في عالم طب العيون في أوروبا.



رحلته ليست مجرد قصة نجاح فردي، بل هي رسالة قوية مفادها أن المثابرة والتفاني والإصرار على التميز قد تحول الأحلام إلى حقائق ملموسة، مهما كانت نقطة البداية متواضعة.

النشأة والتعليم:

بدأت قصة نشوان السبئي في اليمن، حيث ترعرع وتعلم وسط ظروف قد لا توحي بمستقبل باهر. درس الطب البشري في جامعة صنعاء، وكان تفوقه لافتاً إذ تخرج عام 2004 بتقدير امتياز.



وتشير المصادر المتابعة لمسيرته المهنية أن هذا التميز الأكاديمي كان بداية لطريق طويل من النجاح.

وبعد تخرجه، لم يكتف السبئي بما حققه محلياً، بل حزم حقائبه متجهاً إلى بلجيكا لصقل مهاراته وتوسيع آفاقه. هناك، التحق بالجامعة الحرة في بروكسل والمستشفى الجامعي في أنتويرب، حيث تخصص في مجالين دقيقين: جراحة القرنية والجراحة الانكسارية، مُظهراً عزيمة استثنائية في مواصلة التعلم والتطور المهني.

المسيرة المهنية:

امتدت مسيرة الدكتور نشوان المهنية لأكثر من 15 عاماً، خاض خلالها تجارب متنوعة أثرت خبرته وعززت مكانته في عالم طب العيون.

تُفيد الإحصاءات الطبية أن الدكتور السبئي أجرى ما يزيد عن 10,000 عملية جراحية، شملت مختلف التخصصات الدقيقة مثل تصحيح النظر بالليزر وزراعة العدسات وجراحات الساد وزراعة القرنية.



منذ عام 2014، تبوأ منصباً مرموقاً كجراح انكساري في المستشفى الجامعي في أنتويرب، وأصبح - كما يذكر زملاؤه - مرجعاً أساسياً في العمليات المعقدة التي تتطلب مهارة استثنائية ودقة متناهية.



بالإضافة إلى عمله السريري، يحرص الدكتور نشوان على المشاركة بانتظام في المؤتمرات الطبية الوطنية والدولية، مساهماً بذلك في تطوير هذا التخصص ونقل خبراته للأجيال الجديدة من الأطباء.

تأسيس Focus Eye Clinic والإنجازات

كانت نقطة التحول الكبرى في مسيرة الدكتور نشوان عام 2019، حينما شارك في تأسيس عيادة Focus Eye Clinic، التي سرعان ما ذاع صيتها لتصبح من أبرز مراكز علاج العيون في بلجيكا وأوروبا.



ويعزو المتابعون لمسيرة السبئي هذا النجاح الباهر إلى التزامه بتقديم أحدث تقنيات تصحيح النظر وجراحات القرنية، مع الحفاظ على معايير جودة استثنائية.

تميزت العيادة بابتكاراتها الطبية وخدماتها المتميزة، مما جعلها وجهة مفضلة للمرضى من مختلف أنحاء أوروبا. تتويجاً لهذه المسيرة الحافلة،

وتم تعيين الدكتور نشوان في عام 2025 أميناً عاماً للجمعية البلجيكية لجراحة الساد والجراحة الانكسارية، وهو منصب يعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها كأحد أبرز أطباء العيون في القارة الأوروبية.

تمثل قصة الدكتور نشوان عبد الحميد السبئي نموذجاً استثنائياً ملهماً للنجاح الذي يتخطى الحدود والعقبات.



فمن مقاعد الدراسة في جامعة صنعاء إلى قمة التخصص الطبي في أوروبا، رسم هذا الطبيب اليمني مساراً ملهماً للأجيال القادمة.

إنها رسالة واضحة بأن الكفاءة والإصرار يمكن أن يصنعا المعجزات، وأن المهاجرين العرب قادرون على تقديم إسهامات قيمة للمجتمعات التي يعيشون فيها. لعل في قصة السبئي ما يدفع الشباب اليمني والعربي للاقتداء بنموذجه والإيمان بأن الطريق إلى النجاح، مهما بدا صعباً، يبقى ممكناً لمن يملك الرؤية والعزيمة.