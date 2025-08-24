اخبار اليمن

عاجل : بيان جديد من شركة النفط في صنعاء "النص"

0 نشر
0 تبليغ

عاجل : بيان جديد من شركة النفط في صنعاء "النص"

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان جديد من شركة النفط في صنعاء "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية، استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في المناطق الحرة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها اتخذت عددًا من الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان الاستقرار التمويني عند أي طارئ.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حال مخالفة أي محطة للقوانين النافذة والمتبعة كإغلاق المحطة بهدف إيجاد أزمة أو رفع التكلفة الرسمية أو الامتناع عن تعبئة الوقود من خلال التواصل على الرقم المجاني للشركة: 8001700.

وأكد البيان حرص الشركة على ضمان تحقيق الإستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.

يذكر أن محطة شركة النفط اليمنية بشارع الستين في أمانة العاصمة تعرضت اليوم لغارات من قبل العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت محطة كهرباء حزيز في العاصمة صنعاء.
 

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا