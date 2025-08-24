شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سعودي بشأن تسوية اليمن الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت المملكة العربية السعودية، اعلانا رسميا، بشأن موقفها من التسوية الجديدة للحرب في اليمن واحلال السلام، التي اعلن عنها مبعوث امين عام الامم المتحدة الى اليمن، هانس غروندبيرغ، وأكد سعيه لحشد "نهج موحد" لدول الاقليم والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بشأن السلام في اليمن.

جاء هذا في تصريح نشره سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، عن لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر وجهود السلام، وموقف المملكة العربية السعودية.

معلنا: "بحثت مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد/ هانس غروندبرغ، بحثت معه مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر، وأكدت على دعم المملكة العربية السعودية جهوده الرامية إلى تعزيز التهدئة، والتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

وبدأ المبعوث الخاص لأمين عام الامم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، حشد تأييد السعودية والامارات والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، لإصدار قرار جديد بشأن اليمن، يدعم التسوية السياسية الجديدة لانهاء الحرب في اليمن، واستئناف العملية السياسية بمشاركة جميع الاطراف.

صرح بهذا غروندبيرغ، في بيان اصدره مكتبه ونشره على موقعه الالكتروني، عن نتائج زيارته الاخيرة الى العاصمة السعودية الرياض، التي اختتمها الاربعاء (20 اغسطس)، ولقاءاته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وسفير السعودية لدى اليمن، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.

وقال بيان المبعوث الاممي: إنه "التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وناقشا الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية التي يواجهها اليمنيون، وإحراز تقدم نحو اتفاق سياسي يمهّد الطريق نحو سلام عادل ومستدام. كما رحّب بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن".

مضيفا: إنه "التقى سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وأكد على أهمية استمرار المشاركة الإقليمية البناءة لدعم الظروف المواتية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. واجرى مناقشات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أكّد خلالها الحاجة إلى نهج دولي موحّد ومنسجم لتعزيز جهود التوصل إلى تسوية سلمية وتفاوضية في اليمن".

وفي حين أكد حديث المبعوث الاممي عن "نهج دولي موحد" انباء الاعداد لقرار جديد بشأن اليمن؛ عزز اعلانا مفاجئا اصدره الثلاثاء (19 اغسطس)، تضمن لأول مرة حديثه عن توافق اقليمي ودولي على التسوية، و"هيكل الدولة اليمنية وترتيبات المرحلة الانتقالية في اليمن"، و"قضية جنوب اليمن"، و"قرارات سياسية جريئة".